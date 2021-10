Paris (AFP). L'EI met en scène deux enfants dans une vidéo d'exécution, le parquet de Paris ouvre une enquête

La vidéo de 14 minutes, intitulée "Sur les traces de mon père" et diffusée dimanche par l'EI, met en scène un adolescent qui dit avoir vécu en France et être "le fils d'un combattant français mort en martyr", ainsi qu'un plus jeune garçon.

"Leur identité n'a pas été établie à ce stade et leur nationalité n'est pas confirmée", a indiqué une source proche de l'enquête.

L'enquête ouverte dimanche pour apologie du terrorisme, assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Sous-direction antiterroriste de la police judiciaire (SDAT).