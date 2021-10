Potigny. Alcoolisé, il frappe sa femme et ses beaux-parents à coups de marteau

Le 1er avril, à 13h, à Potigny au sud de Caen (Calvados), un homme alcoolisé s'en prend violemment à sa compagne. « j'en ai marre de toi ! Pourriture ! Grosse conne ! Si je vois ton père je le bute ! » Suite à quoi il la frappe sur le bras avec un marteau, menaçant de la tuer si elle ne part pas.

Il brule les vêtements de sa femme dans une brouette



Celle-ci, affolée appelle ses parents et la police. Il casse alors le téléphone avec le même outil avant de s'en prendre aux meubles. La femme s'enferme dans sa chambre avec leur enfant de deux ans. Il attaque la porte à coups de marteau. Puis, dans la cour il allume un feu dans une brouette, brulant les vêtements de sa compagne. A leur arrivée, les beaux-parents se font agressés avec l'outil. Lui est frappé au ventre, elle au niveau de l'oreille, l'homme déchaîné leur hurlant sa haine. L'individu, âgé de 40 ans a comparu le jeudi 12 mai devant le tribunal de grande instance de Caen pour violences aggravées, menaces de mort,destruction de biens appartenant à autrui, ceci en état d'ivresse manifeste.

Je ne travaille pas alors elle me rabaisse



Il reconnaît les faits et les justifient en déclarant que sa compagne le rabaisse car il ne travaille pas. « Vous mettez votre violence sur le compte de l'attitude de votre femme, c'est grave ! Constate le président. Il y a apparemment dans votre couple d'autres problèmes que le chômage ! Et l’alcool ? Vous aviez 2g dans le sang ! » Le prévenu a en effet subit plusieurs cures de désintoxication. Hors alcoolisation il passe pour un homme calme. Son casier judiciaire comporte des mentions de blessures involontaires et d'alcool au volant. Depuis 1999, il n'a plus eu aucun soucis avec la justice. Le procureur souligne qu'il y a trois victimes, précisant que les beaux-parents sont tout deux gravement souffrant, l'un est cardiaque, l'autre atteint d'un cancer. Mais la quatrième victime, c'est l'enfant de deux ans qui a assisté à une scène d'une incroyable violence. L'avocat de la défense plaide un homme fragile ayant déjà tenté de se suicider. Ce coup de sang impressionnant est du à cette fragilité et à une forte dose d'alcool. Le couple, à ce jour est séparé. Le prévenu écope de 6 mois de prison avec sursis et de 24 mois de mise à l’épreuve. Il devra verser à son ex-compagne 168 euros de préjudice matériel et 500 euros de préjudice moral. Les deux autres victimes toucheront chacun 900 euros de dommages et intérêts. Injonctions de soins et de travail lui sont faites. Il lui est interdit de fréquenter les débits de boisson.