Mondial de hockey sur glace : six joueurs de Rouen en équipe de France, de gros atouts

Six joueurs de Rouen (Seine-Maritime) participeront aux championnats du monde de hockey sur glace en Russie, qui se déroulera du 6 au 22 mai 2016 à Saint-Petersbourg, en Russie. Le club des Dragons est ainsi le plus représenté en équipe de France. A noter que l'ancien Rouennais Antonin Manavian lui aussi convoqué a été obligé à déclarer forfait pour le Mondial et sera remplacé par le captitaine des Rapaces de Gap Teddy Trabichet.

Yorick et Sacha Treille, "deux joueurs importants"

L'entraineur, Dave Henderson, se félicitait de la très bonne saison des Rouennais. "Yorick et Sacha Treille sont présents en équipe de France depuis longtemps. Ce sont des gars physiques. Yorick a un peu plus d'experience dans la finesse et la défense. Il a une très bonne lecture de jeu. Il sait se placer pour intercepter, pour sortir le palet quand il faut. Sacha est un joueur qui peut prendre le palet d'un bout de la patinoire à l'autre avec énormement de vitesse. De plus, il a un énorme shoot. Ce sont deux joueurs très importants pour nous.

Damien Raux est un joueur polyvalent à qui on peut donner le rôle que l'on veut. Il a même joué en défense dernièrement car on avait des blessés, c'était très concluant.

Loïc, l'un des meilleurs joueur français de l'année

Loic Lampérier est indéniablement un des meilleurs joueurs Français de l'année. Il a complété une ligne qui était très dynamique et offensive. C'est un travailleur acharné notamment dans les coins. Ce n'est pas le joueur le plus rapide mais il compense par un opportunisme incroyable, toujours là où il faut et quand il faut. Il gagne des duels et on ne peut pas gagner des matchs sans ce genre de joueurs.

Des palets pour les vieux briscards

"Florian Chakiachvili est un joueur qui n'a pas eu de chance lors de la préparation. Il s'est blessé lors du 2ème match mais c'est un joueur que je place dans mon Top 4 défensif. Depuis qu'on l'a convoqué la première fois, il nous a toujours prouvé qu'on pouvait compter sur lui.

Cela faisait un moment que l'on supervisait Jordann Perret (nouvelle recrue pour la saison 2016-2017), pour voir quand il pourrait jouer avec nous. Il a de la vitesse, de la hargne, de l'intensité et la fougue de la jeunesse. Il rajoute de la vitesse à la ligne de Yorick Treille, il gagne ses duels, il créé du jeu, il récupère des palets pour les vieux briscards (rire). Il ajoute quelque chose de différent. On est content de ses performances, il travaille dans tous les sens de la patinoire."