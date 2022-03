Rallycross d'Essay : un plateau exceptionnel !

Entre nouveautés et plateau autant garni en qualité qu’en quantité, le Circuit des Ducs sera le premier moment fort de cette saison de Rallycross, discipline en vogue avec notamment l’éclosion du Championnat du Monde et l’arrivée d’un certain Sébastien Loeb.

Situé à 20 kilomètres d’Alençon, le Circuit des Ducs d’Essay est depuis de très nombreuses années une véritable place forte du Rallycross en France et en Europe. Long de 937 mètres avec 62% de terre et 38% d’asphalte et sa fameuse « compression », le tracé normand permet aux pilotes et aux voitures de lâcher leur pleine puissance pour le plus grand bonheur des spectateurs, qui sont présents en masse chaque année. Sans oublier son « tour joker », surplombé par le public, qui offre un suspense haletant jusqu’aux derniers instants de la course.

Pour cette manche inaugurale 2016, une centaine de pilotes sont attendus. Et pas des moindres :

Supercar

Dans la catégorie reine, le Supercar, plus de vingt concurrents sont attendus. C'est une première depuis plus de dix ans ! Au volant de leurs monstres de plus de 500cv, le spectacle sera sans aucun doute au rendez-vous. Parmi les favoris : le vice Champion de France en titre Fabien Chanoine (Renault Clio III RX), le troisième du Championnat 2015 Christophe Wilt (Citroën DS 3 RX), Andréa Dubourg (Citroën DS 3 RX) de retour du Championnat d’Europe tentera lui aussi de s’imposer dans cette catégorie toute nouvelle pour lui, Fabien et Jonathan Pailler (Peugeot 208 RX) seront assistés pour l’occasion par Florent Tafani sur la 3ème voiture du Team Pailler!

Du côté des outsiders, ils sont tout aussi nombreux : Firmin Cadeddu (Citroën C4 RX), pour sa première saison en Supercar, Philippe Maloigne (Peugeot 208 RX), au volant d’une voiture d’un top team mondial, Albatec Racing, Christophe Jouet (Citroën DS 3 RX), Alexandre Theuil (Citroën DS 3 RX), Guy Moreton (VW Scirocco) qui effectuera lui aussi ses débuts dans la catégorie reine, David Olivier (Dacia Logan RX) au volant de la seule Supercar à moteur atmosphérique, Florent Béduneau (Peugeot 208 RX) ou encore Adeline Sangnier (Peugeot 207 RX) multiple Championne de France, Pascal Le Nouvel qui revient après quelques années d’absence (Ford Fiesta RX).

Stéphane Audran avec sa nouvelle monture (Peugeot 208 RX). Laurent Bouliou (Peugeot 207 RX) et Martial Barbette (Renault Mégane RX) qui reviennent tous les deux pour une saison complète.

On n’oublie pas non plus les 2 pilotes Emmanuel Anne et Jean-Claude Lemoine (Citroën Xsara RX).

Et qu’en sera-t-il de Laurent Chartrain, multiple Champion de France en Super 1600, qui étrennera pour la première fois une Citroën DS 3 RX en Supercar ? Si la surprise venait du pilote ornais ? Premiers éléments de réponses dès les premières manches qualificatives Samedi après-midi.

Super 1600

En Super 1600, catégorie réservée aux véhicules de 1600 cm3 et de 2000 cm3 (uniquement les R3 à moteur atmosphérique) dotés de la seule transmission aux roues avant, le suspense devrait également être au rendez-vous. Si Maximilien Eveno (Citroën C2 S1600) et Enzo Libner (Twingo S1600) ont la faveur des pronostics, ils sont nombreux à pouvoir venir tenter de les contrer : Jimmy Terpereau (Citroën C2 S1600), Yvonnick Jagu au volant de sa magnifique Audi A1 S1, Emmanuel Martin avec sa nouvelle monture (Peugeot 208 S1600), le Champion de France Junior 2015 Tom Daunat sera au volant de la Twingo de l’AFOR (Twingo S1600), Anthony Meunier (Citroën C2 S1600), Samuel Peu (Citroën Saxo Kit Car) qui fera son retour en Rallycross, et Pascal Huteau (Clio R3) premier pilote à tenter le pari d’une R3 !

On attend aussi le nouveau venu dans cette catégorie, David Moulin (Dacia Sandero Super 1600) qui était en division 4 et qui a souhaité se mesurer aux pilotes de Super 1600 avec une nouvelle monture.

Certains pilotes ont aussi leurs cartes à jouer, on pense à Grégory fosse, Marc Pouderoux (Citroën C2 S 1600) Emmanuel Galivel (Peugeot 208 Super 1600) ou même Dominique Gerbaud (Volskwagen Polo Super 1600)



Coupe Twingo R1 Rallycross

Dans la Coupe Twingo R1 Rallycross, support du Championnat de France Junior, près de 20 pilotes sont attendus dont 4 femmes. Un plateau royal pour cette première manche dans la formule de promotion qui révèle chaque année un nouveau talent : Cyril Raymond en 2013, Enzo Libner en 2014 et Tom Daunat en 2015. Cette année encore, la lutte pour la victoire finale semble plus ouverte que jamais avec en têtes d’affiche Marceau Launay, Baptiste Menez, Julien Hardonnière, Tony Bardeau, Allan Mottais et le plus jeune de la bande Valentin Comte qui fera ses tous débuts en compétition.

Cette année les deux frères Restellini seront de retour, eux qui avaient animés les dernières années de la Coupe Logan Rallycross.

4 filles sont inscrites sur toute la saison, en l’absence de Coralie Moreau victorieuse de la Coupe des Dames l’an dernier, Sandra Vincent ou Sabrina Souchaud tenteront de s’imposer.

Les deux nouvelles féminines de cette année seront Gaëlle Moncarré qui vient du rallye et Mégane Hardonnière qui avait fait une course l’an dernier à Lavaré.



Division 3

En Division 3, catégorie réservée aux prototypes propulsés par des V6 Nissan 3.5 pour la plupart, la bagarre est toujours sublime, à tel point que le public raffole de ces joutes !

Triple tenant du titre, Christophe Saunois (Toyota Corolla) apprécie tout particulièrement le tracé normand et tentera une nouvelle fois de l’emporter. Face à lui, une meute de pilotes décidée à stopper la série du Champenois : Marc Morize (Peugeot 208 T3F), Mathieu Trévian (VW Scirocco), Henri Navail (Citroën DS 3), Clément Dupont (Citroën DS 3) ou encore le « petit nouveau » de la D3 et vainqueur en titre de la Coupe de France de D4, Steven Lefrançois (Clio III).

David Vincent revient lui aussi avec une nouvelle monture (Renault Clio 4). Même s’il ne fera pas toutes les épreuves, il reste un sérieux candidat à la victoire



Division 4

Pour finir, la Division 4 accueillera cette année encore un contingent important avec près de 25 pilotes attendus à Essay. Sachant que les écarts sont infimes entre les leaders, le suspense sera de nouveau au rendez-vous dans cette catégorie réservée aux voitures F2000.

Sébastien Le Ferrand (Peugeot 306 F2000), qui avait brillé lors de la première journée en 2015, voudra certainement prendre sa revanche alors que Florian Zavattin (Renault Clio III), troisième de la Coupe de France l’an passé, devra endosser le statut de favori après les départs des deux premiers (D3 pour Lefrançois et Supercar pour Anne). Second de la deuxième course sur le Circuit des Ducs en 2015, Kevin Jacquinet (Peugeot 207 F2000) aura lui aussi une envie de vaincre particulière à Essay.

Christophe Barbier (Citroën DS3) et Dominique Derrien (Renault Clio III) seront aussi aux avants postes.

Le jeune pilote Jean Mikaël Guérin (Peugeot 206) qui a fait ses armes en Coupe Logan et Twingo et qui a décidé de faire le pas vers la Division 4 et pas avec n’importe quelle voiture : il a acheté celle du vainqueur de la Division 4 (Lefrançois) de l’an passé.

Jessica Anne-Tarrière a changé sa voiture contre celle de son mari et a décidé de faire toute la saison avec la Clio II avec laquelle Emmanuel a eu tant de succès.

Dominique Lunel, organisateur de cette première manche de la saison de rallycross