Tour de Normandie remporté par le belge Baptiste Planckaert

Le coureur belge Timothy Dupont (Verandas Willems) a remporté dimanche au sprint la 6e et dernière étape du Tour de

Normandie, son troisième succès cette semaine.

La victoire finale revient à à son compatriote Baptiste Planckaert.

Le classement très serré avant cette dernière étape de 150 km entre Coutances et Caen - les trois premiers se tenaient en quatre secondes, et les conditions climatiques faites de vent fort et d'averses fréquentes, promettaient un final plein de suspens.

C'est finalement tout en contrôle que Baptiste Planckaert, qui s'était adjugé des secondes précieuses dès le premier sprint de bonification, a filé vers la victoire finale, acquise grâce à son succès avec panache dans l'avant-dernière étape, samedi.



Le sprint final, au sein d'un groupe de vingt-quatre coureurs où se trouvaient tous les principaux acteurs de la course, a été une nouvelle fois remporté par Timothy Dupont, qui a signé sa troisième victoire d'étape.

Au général, Planckaert devance son coéquipier et compatriote Olivier Pardini, et le premier français Benoît Sinner.



Classement de l'étape:

1. Timothy Dupont (BEL/Verandas Willems) les 150 km en 3 h 23:50. (moyenne: 44,15 km/h)

2. Sebastian Mora (ESP/Raleigh) m.t.

3. Amund Grondahl Jansen (NOR/Joker) m.t.



Classement général définitif:

1. Baptiste Planckaert (BEL/Wallonie Bruxelles) les 1039,9 km en 25 h 27: 54. (moyenne: 40,86 km/h)

2. Olivier Pardini (BEL/Wallonie Brussels) à 3.

3. Benoît Sinner (FRA/Armée de Terre) à 4.