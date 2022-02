Electropikal Roots Culture à la MDU à Mont-Saint-Aignan

"Mon projet traditionnel, les Voix du Tambour, est acoustique. Avec Electropikal Roots je souhaite rénover le genre avec des influences jazz et électro." Philo présente, à cette occasion, des compositions originales accompagnées par François Rémy à la percussion, son cousin Olivier Letur au tambour et au chant. Philo s'enorgueillit d'accueillir pour invité Grégory Privat : "C'est une pointure sur la scène jazz, il a remporté en 2015 les Victoires du jazz avec son album Luminescence." Natif d'Anse Dufour en Martinique, Philo imprègne ses chansons de ses souvenirs d'enfance, de la richesse des rapports humains et dédie aussi un titre au célèbre chanteur et flûtiste martiniquais Eugène Mona.

Pratique. Le 30 mars à 20h. MDU à Mont-Saint-Aignan. Gratuit. Tél. 02 32 76 93 01