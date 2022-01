Les Français adeptes du chocolat noir

Le Français a toujours tendance à se réfugier dans cette gourmandise qui le rassure.

Mais même si on ne manque pas non plus ce rendez-vous chocolaté de Pâques, nous ne sommes pas les plus gros consommateurs en Europe. Les Allemands en mangent 12 kg par habitant, quasiment le double des Français. Les Britanniques obtiennent eux la médaille d'argent, avec 9 kg de chocolat engloutis et les Autrichiens sont troisième.

Sauf que ce qui nous distingue de nos voisins Européens c'est le goût qu'on préfère, nous notre dada c'est le chocolat noir que nous consommons principalement en tablette, puis on relègue les bonbons et les rochers en seconde position ensuite la pâte à tartiner ferme la marche du top 3 de nos gourmandises chocolatées favorites.