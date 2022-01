Près de Rouen, les deux patrons cambriolés retrouvent leurs objets en vente sur le web

L'affaire remonte à la nuit du 29 février au 1er mars. Le patron d'une entreprise en liquidation judiciaire, située rue de la Paix, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, appelle les policiers pour leur signaler qu'il a été victime d'un cambriolage dans la nuit. Des lots qui devaient être vendus le jour même ont disparu. Le matériel professionnel dérobé est de grande valeur : analyseur de combustion, burineur, cloueurs à gaz... La même nuit, le patron d'une entreprise voisine a lui aussi été victime d'un vol par effraction.

Un rendez-vous avec le vendeur-suspect

Le requérant dépose plainte et, en attendant, surveille les sites de ventes en ligne pour voir s'il y retrouve son matériel. Et cela fonctionne : le 9 mars, il constate qu'une annonce a été déposée pour vendre des produits ressemblant aux siens. Il prend contact avec le vendeur et convient d'un rendez-vous dimanche 13 mars à 15h sur le parking du Leclerc de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Un policier vient avec lui au rendez-vous pendant que deux équipages de la BAC surveillent la scène.

Du matériel volé dans son coffre

À 15h, le vendeur arrive à bord de son Kangoo mais ne s'arrête pas. Le patron floué prend contact avec lui : le vendeur-suspect explique être bloqué à Louviers et annonce vouloir remettre le rendez-vous. Le chef d'entreprise insiste, en vain. Les policiers aperçoivent de nouveau le Kangoo circuler dans les environs et décident de contrôler son conducteur, un homme de 32 ans résidant à Elbeuf. Dans le coffre de son véhicule, du matériel est retrouvé. Les forces de l'ordre lui demandent la provenance de ces produits : le suspect assure qu'il les a acquis lors d'une foire à tout dans l'Eure. Mais la victime reconnaît le matériel qui lui a été dérobé. L'autre chef d'entreprise victime vient sur place et identifie également des objets qui lui ont été volés.

Le suspect a été interpellé, une perquisition a été menée à son domicile. L'enquête se poursuit.