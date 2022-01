Que font 50% des français en cas d'insomnie ?

50% ouvrent l'ordinateur et l'activité reine est la consultation des réseaux sociaux.

Les plus jeunes privilégient le smartphone quand les plus âgés vont jusqu'à prendre la tablette voire allumer le PC.

Sur le podium des sites les plus consultés : Facebook, Twitter et Instagram arrivent en tête puis les sites d'actu comme www.tendanceouest.com puis les jeux en ligne.

Mon petit conseil pour mieux utiliser vos périodes d'insomnie, essayez de trouver l'amour ! Une application androïd et iOs permet de faire des rencontres sous forme de speed dating en quelques minutes.

Elle s'appelle Insomniak et permet de faire d’agréables rencontres nocturnes. Elle est destinée à vous qui souhaitez transformer l'attente en discussions.

Le fonctionnement est simple : sur l’appli, vous ne visualisez que les personnes en ligne.

En 5 minutes, vous pouvez discuter avec une personne connectée, comme lors d’un speed dating. Et si la petite discussion a fonctionné et que vous voulez entamer quelque chose, Insomniak vous propose d’ajouter cette personne à votre chat nocturne. Et pourquoi pas, par la suite... la rencontrer.