Merville-Franceville : deux mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Les faits se sont déroulés à Merville-Franceville, au domicile du couple, en novembre et décembre derniers. Mariés depuis 2002 et parents de deux enfants de 16 et 13 ans, ils décident de se séparer en septembre, tout en vivant encore sous le même toit, le temps pour la femme de réorganiser sa vie.

L'homme, considéré comme violent par son épouse, devient de plus en plus irascible depuis le projet de divorce. Lui, directeur commercial gagnant bien sa vie, elle, mère au foyer n'ayant pour seules ressources que le salaire de son mari.

Des disputes de plus en plus fréquentes éclatent. La femme porte des marques de coups et montre un état de stress permanent. « Elle dépensait trop, explique-t-il, j'ai râlé parfois mais je ne l'ai jamais frappée. » Des témoins affirment : « Il l'a traitée plus d'une fois de connasse, elle est sous son influence, il a déjà tenté de l’étrangler. »

Ce que corrobore la victime : « C'est vrai, il m'a dit dernièrement : un accident est vite arrivé ! De plus notre fils me rejette et calque son attitude sur celle de son père.»

Le prévenu a finalement été condamné à deux mois de prison avec sursis, à 500 euros d'amende et à 600 euros de frais d'avocat. La victime, quant à elle, n'a réclamé qu'un euro symbolique.