Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 5 et 6 mars

MANCHE

A partir de samedi, se tient le Festival Femmes dans la ville à Cherbourg-en-Cotentin. Deux thématiques sont à l'honneur pour cette 17ème édition, toujours placée sous le signe des droits des femmes et de l'égalité homme/femme. La semaine sera riche en rendez-vous et en animations. Le festival se clôturera par la course et marche contre le cancer du sein, la Cherbourgeoise. Plus d'infos ICI

Samedi, à Equeurdreville-Hainneville, dans le cadre du festival Polar, venez en famille mener une enquête sous la forme d'un rallye policier. Recherchez des indices dans les rues du centre-ville pour retrouver le coupable. Rendez-vous, ce samedi, à la maison de quartier du centre-ville d'Equeurdreville, à l'espace Guéroult de 14h à 16h30. L'animation sera clôturée par un goûter.

Dimanche, à Barenton, les élèves du lycée Emile Bizet organisent un marché du terroir et de l'artisanat. Rendez-vous, de 10h à 18h dans les locaux du lycée agricole, situé rue Montéglise. Une tombola sera organisée et des paniers garnis seront à remporter.

Dimanche, c'est le 3ème Trail du Pays Saint-Lois à Saint-Lô. Au programme : trails de 31 km, 15 km et 7 km. C'est une course au profit des Pupilles des Sapeurs-Pompiers et des Gendarmes. Le départ sera donné de la caserne des pompiers. Plus d'infos ICI

Ce dimanche, le club Citroën de Pontorson organise son 30ème rassemblement. Il y aura une partie exposition de voitures et une autre partie consacrée au vide-garage. C'est dimanche de 7h30 à 17h30 à la salle polyvalente de Pontorson. L'entrée est gratuite pour l'exposition et c'est 1€ pour le vide-garage.

Les inscriptions pour la 4ème édition des Demoiselles de la Manche sont ouvertes. Venez marcher ou courir 5km à Saint-Lô, le dimanche 5 juin prochain. Les bénéfices seront reversés à La Ligue contre le Cancer de la Manche. Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire ICI

CALVADOS

Jusqu'au 25 mars, à Mondeville se tient la 5ème édition du festival Talents Aiguilles. Un festival qui valorise le monde artistique féminin. Rendez-vous au Carrefour Socio Culturel et Sportif de Mondeville. Les infos ICI

Tout ce week-end, le Salon de l'Habitat se tient à Vire. Cinq espaces thématiques seront proposés : habitat, déco, immo', écologie, nature et jardin. Tous les acteurs de l'habitat seront présents pour vous conseiller. Rendez-vous, samedi et dimanche de 10h à 18h sur l'Hippodrome de Vire. L'entrée est à 2€. Plus d'infos ICI

Samedi, Jeff Panacloc est au Zénith de Caen. Il perd le contrôle sur Jean-Marc, un singe carburant à l’adrénaline. Lequel des deux va prendre le contrôle du spectacle ? A vous de le découvrir surtout quand Jeff devient Jean-Marc et vis versa. C'est ce samedi à 20h. L'entrée est à 38€.

Before Sommergeeks ce samedi à l'Espace Culturel de Bayeux. Retrouvez de 15h à 18h, les dessinateurs du Crou 14 et de l'ACCABD pour la création d'une fresque géante. Gargouille prodution pour un shooting photo du cosplay et un point info festival où vous pourrez vous essayer à un jeu et tenter de gagner votrr entrée au festival. Plus d'infos ICI

Le centre de loisirs nautiques d'Asnelles organise, ce dimanche, le championnat régional de char à voile. Rendez-vous de 13h à 17h30 à la plage d'Asnelles, c'est gratuit.

ORNE

Tout ce week-end, la ville de Montilly-sur-Noireau accueille le chapiteau du 13ème festival international du cirque de l'Orne. Toutes les infos et le programme complet ICI en téléphonant au Comité des Fêtes.

Samedi, assistez au concert du groupe «Aaron» à Alençon. Ils reviennent avec leur dernier album sorti fin 2015. C'est ce samedi à 21h sur la scène de La Luciole. L'entrée est à 30€ sur place, 28€ si vous réservez et 25€ si vous êtes abonnés. Retrouvez plus d'infos ICI

Dimanche, il y a du vélo avec un critérium départemental à Bagnoles-de-l'Orne. Critérium route et VTT, concours d'éducation routière. C'est ouvert à tous et notamment aux non-licenciés. C'est de 8h à 18h.