Basket : l'USOM prend l'eau contre Bourges

Déjà fortement corrigée le week-end précédent à Villeneuve d'Ascq, l'USOM a vécu un autre match difficile mercredi 2 mars face à Bourges, co-leader de la division. Les protégées de Romain L'Hermitte ont réussi à faire illusion durant cinq petites minutes (9-12) avant de se faire progressivement distancer (28-49 à la pause).

Malgré les bonnes prestations de Marine Johannes et Marième Badiane (respectivement 16 et 13 points), la machine berruyère était inarrêtable. Les Normandes vont pouvoir s'offrir un peu de repos avant le prochain match prévu à Nice le 19 mars. L'USOM est septième, mais compte un match en plus par rapport à de nombreuses équipes.