Grâce à des buts signés Belgacem, Mendy et Gibon, les Rouges et Blancs continuent de bien figurer dans le championnat à la deuxième place, toujours derrière la réserve de Quevilly Rouen Métropole à huit longueurs mais qui possède néanmoins deux matchs de plus.

Lors de la 17ème journée dimanche 6 mars prochain, les Rouennais accueillent l'équipe des Neiges du Havre 11ème au classement, qui reste sur un match nul face à Gasny 0-0 et qu'ils avaient largement battus lors du match aller 5-1.