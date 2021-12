Agriculture en Normandie : l'excellence de la formation française

Alors que le salon de l'agriculture ouvre ce samedi et que les crises perdurent, les effectifs dans les centres de formation et lycées agricoles sont en augmentation constante dans l'élevage et l'agroalimentaire.



On y retrouve des jeunes passionnés par la terre et les animaux, ils sont de moins en moins fils ou filles d'agriculteurs. La transmission quasi automatique d'il y a encore quelques années disparaît peu à peu.

La profession qui se conjugue aussi au féminin. Les filles représentent aujourd’hui près de 40 % des effectifs au lycée Agricole Saint-Lô Thère dans la Manche par exemple.



Delphine Jean, directrice du CFA du lycée agricole Saint-Lô Thère.

Les formations sont également très poussées, 18 % des exploitants on un niveau bac, 12 % un niveau d'études supérieures selon des chiffres de 2013. Nos futurs jeunes agriculteurs sont les mieux formés d'Europe, Le lycée agricole Saint-Lô Thère propose des BTS europeéns, formation unique en france.



Une excellence française qui permet aux futurs agriculteurs d'être armés face aux soubresauts cycliques dans ce secteur.