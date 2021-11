La ville entière soutient ses joueurs avant le 1/4 de finale contre Marseille. Les vitrines de Granville témoignent de cet engouement.

Pour l'occasion, Tendance Ouest a édité un t-shirt "collector" offert aux commerçants.

N.B : 2 journées spéciales US Granville sur Tendance Ouest le mercredi 2 et jeudi 3 mars 2016 en direct de Granville et du Stade d'Ornano avec Sylvain Letouzé, Thibault deslandes et Maxence Gorregues. RETRANSMISSION DU MATCH EN DIRECT