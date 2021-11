Météo France annonce de la neige pour la nuit prochaine en Normandie

Météo France annonce des chutes de neige pour en soirée et nuit de mercredi ainsi que jeudi matin sur les départements de la Normandie et des Pays-de-la-Loire, une couche de 1 à 4 cm.

Pluie et neige se mêleront d'abord sur le centre et sud-Manche. Avec une couche de 1 à 2 cm en fin de nuit, jusqu'à 4 cm dans les secteur les plus élevés de Mortain à Saint-Pois.



Les températures minimales seront comprises entre -1 et +2 degrés dans les terres, entre 3 et 5 degrés en bord de mer.

Il conviendra d'être prudent et vigilant sur les routes au petit matin.

La pluie reprendra jeudi en journée.