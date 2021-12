Squash : le Caennais Guillaume Duquennoy vise les hautes altitudes françaises de son sport

Il n'a que 22 ans et déjà, sur le court, l'assurance d'un grand. Licencié au club de squash de Louvigny depuis 18 mois, Guillaume Duquennoy a battu coup sur coup, fin janvier, puis début février, Jérôme Serussier (n°14 français) et Sohail Kahn (n°27). Champion de Normandie 2016, il défendra ses chances au championnat de France deuxième catégorie les 11, 12 et 13 mars prochains.

"Je vise une finale, voire la victoire, commente le jeune joueur originaire de Lille. Car une belle performance là bas me permettrait de prétendre au top 30 national". A son égard, le vice-président ne tarit pas d'éloges. "Il y avait très longtemps que nous n'avions pas eu sur Caen et en Normandie un joueur avec un tel potentiel, avec une marge de progression très intéressante sur plusieurs points de son jeu", explique ainsi Philippe Bronnec.

Pour Guillaume Duquennoy, à ce niveau, "ce n'est plus vraiment la technique qui fait la différence, mais plus la capacité de résistance et la gestion de la pression." Ça tombe bien, il assure ne pas en ressentir.