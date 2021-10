Cerises : les belles de juin

Tarte aux cerises et

macarons

Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 30 mn

cuisson : 30 mn



230 g de pâte brisée,

10 g de beurre pour la tourtière

Garniture :

500 g de cerises

100 g de petits macarons (type amaretti)

75 g de beurre mou, 75 g de sucre en poudre, 2 jaunes d’œufs, 1 c. à soupe de fécule, 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse

Préchauffer le four (thermostat 7 – 210°C). Abaisser la pâte au rouleau sur 3 millimètres d’épaisseur et en garnir une tourtière préalablement beurrée. Replier le pourtour en cordon et piquer le fond avec les dents d’une fourchette. Réserver au réfrigérateur.

Laver, équeuter et dénoyauter les cerises.

Réduire les macarons en poudre à l’aide d’un robot.

Dans une terrine, travailler le beurre mou en pommade avec le sucre en poudre, puis incorporer les jaunes d’œufs, la fécule, les macarons en poudre et enfin la crème fraîche.

Sortir la pâte brisée du réfrigérateur. Etaler la crème de macarons en couche régulière sur le fond de pâte, en lissant avec le dos d’une cuillère.

Disposer les cerises par-dessus, en les serrant et en les enfonçant légèrement.

Enfourner à mi-hauteur et faire cuire 30 minutes.