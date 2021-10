Passez 24h au stade Michel d'Ornano pour penser le match de demain

Malherbe voit grand. Le maintien en Ligue 1 tout d'abord, car il s'agit bien là de la condition sine qua non pour alimenter un projet ambitieux. Mais en coulisses, la modernisation du club est palpable à tous les étages. La communication n'y échappe pas, extensible à souhait grâce aux innovations numériques. Bien conscients du savoir-faire régional en la matière, les dirigeants malherbistes poussent leurs cellules pensantes à innover.

Développer l'expérience du spectateur

A cet effet, le premier "hackathon" organisé par un club professionnel français, se tiendra au stade d'Ornano pendant 24 heures, les 29 et 30 avril autour de la réception de Bastia, lors de la 36e journée. "Il s'agit d'un concours organisé sur une courte période pendant laquelle les participants plancheront ensemble sur une demande du club", explique Boris Helleux, maître de conférence à l'université de Caen et co-organisateur de l'événement. "Leur objectif sera de développer une ou plusieurs solutions innovantes qui permettent aux spectateurs de vivre en temps réel, dans le stade, une expérience connectée." Via le site du club, les volontaires, qu'ils soient membres d'une entreprise d'informatique ou de communication, ou simples particuliers, pourront postuler à cette grande première à partir du 4 mars. "L'idée derrière tout ça, c'est d'aller plus loin que ce qui se fait actuellement, notamment à destination des jeunes, pour que le spectateur passe au stade la meilleure soirée possible", argue Xavier Gravelaine, directeur général du club.

