Les rencontres régionales du tourisme de Normandie

Les atouts du tourisme normand sont pluriels, du Mont St Michel à Giverny, de Deauville au Haras du Pin, du cap de la Hague aux courts séjours dans le Perche; mais aussi avec un tourisme urbain dans les trois métropoles régionales.

Une diversité qui est une richesse. Qui est aussi source de complication : chacun sur son activité, dans son territoire. La Normandie compte 153 offices de tourisme. La réforme territoriale en cours devrait ramener ce chiffre à 75.

Témoignages et annonces

Cette réunion a débuté par une série de témoignages : hôtelier, propriétaire de jardin, avec des questions aussi diverses que la signalétique, la formation des professionnels, la diversité et la complémentarité des offres, l'aspect culturel, la place grandissante du numérique. 84 % des voyageurs réservent désormais leur hôtel en ligne. 1 million de couverts sont réservés chaque mois sur TripAdvisor…

L'objectif des responsables politiques est clair : que la Normandie se hisse dans la cour des grands, au niveau de l’Île de France où de Paca. Elle en a sans doute les atouts. Reste à y mettre les moyens : davantage de synergie entre les différents acteurs, davantage d'implication dans les nouvelles technologiec avec par exemple la création d'une application touristique régionale unique d'ici fin 2017.

C'est aussi l'annonce d'une marque unique : « Normandie » qui doit rayonner au niveau mondial, la mise en place d'une agence d'attractivité installée à la CCI du Havre et présidée par le maire de Deauville Philippe Augier. C'est l'annonce de la création de circuits touristiques thématiques régionaux (Normandie littéraire, Normandie médiévale), l'amélioration du niveau d'anglais des acteurs du tourisme, et enfin le développement du tourisme industriel (à l'image de la fabrique d'aiguilles Bohin dans l'Orne), et le développement du tourisme d'affaire avec la mise en place d'une équipe marketing dédiée.