Festival des droits de l'homme à Caen : avant-première ce mardi

La Normandie, mondialement connue pour être une terre de Liberté, ne comptait jusque-là aucun festival des Droits de l'Homme. L'erreur est en passe d'être corrigée grâce à quatre étudiants en management de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Caen. "Tout est parti d'une sollicitation de l'antenne caennaise de l'Institut des droits de l'homme qui souhaite monter un rendez-vous pour sensibiliser les jeunes à toutes ces thématiques", expose Corentin Guezais, l'un des acteurs de ce projet qui s'inscrit dans leur parcours de formation. "Il est vrai que beaucoup de jeunes pensent que leurs libertés sont déjà acquises, qu'il n'y a plus besoin de défendre ses droits", complète Hélène Castille, étudiante également.

Avant-première au Lux

Le quatuor entend s'appuyer sur le réseau de l'Institut des Droits de l'Homme et de la mairie de Caen pour faciliter l'organisation de cette première édition qui se déroulera en avril. Mais un lever de rideau est programmé dès ce mardi 2 février au Cinéma Lux à Caen avec la projection du documentaire "Contre-pouvoir", en avant-première et en présence du réalisateur Malek Bensmail qui s'est intéressé au travail de journalistes algériens. L'écho sera lancé avec le festival qui aura la liberté d'expression pour fil conducteur. Deux conférences sont d'ores et déjà programmées : l'une sur les migrants et l'autre sur les droits des femmes. Elles seront complétées d'un concours de caricatures, d'un apéro-philo et d'une soirée spectacle.