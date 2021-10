Politique en Normandie : ce qu'il faut retenir du premier G6

Après Caen, Giverny et le Mont-Saint-Michel, les présidents des exécutifs départementaux et régional se sont réunis à Rouen pour discuter d'une politique commune à adopter pour le mandat à venir. Avec un objectif global à poursuivre, expliqué par Pascal Martin : « Il faut rendre lisible ce qui peut paraître compliqué. Il faut faire en sorte que les habitants puissent clairement identifier qui fait quoi entre les départements et la Région. » Des premières mesures visant à cette clarification ont été annoncées.

Pas d'augmentation de la fiscalité

« Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter la pression fiscale à l'occasion d'un exercice budgétaire 2016 particulièrement compliqué, marqué par la baisse des concours de l'Etat et des dépenses sociales en constante augmentation », annonce Pascal Martin.

Faire des économies

Sans augmentation des impôts, les collectivités n'encaisseront pas les recettes qui en découlent habituellement. Alors, pour « retrouver des capacités d'investissement », dixit Hervé Morin, les six collectivités se sont engagées à faire des économies. Pour y parvenir, un chemin est emprunté, celui des groupements d'achats.

Les achats de véhicules vont être mutualisés ; tous les nouveaux-nés normands recevront le même carnet de santé ; enfin, pour récolter de l'argent, un « BonCoin » institutionnel va être créé, autrement dit une plateforme commune où sera mis aux enchères le matériel réformé et non utilisé des collectivités.

Investir dans le réseau routier

« Une première réflexion sur un plan d'investissement partagé pour améliorer le réseau routier sur les voiries départementales d'intérêt régional va être lancée », expose Pascal Martin. Objectif : « Rendre le territoire plus attractif. »

Si aucun chiffre ne filtre pour le moment, Hervé Morin a précisé ce qui pourrait être fait : « L'idée c'est que là où nous avons besoin de désenclaver des territoires, la Région puisse aider les départements. » « Est ce que ce seront des centaines de kilomètres : probablement non », a rajouté le président de Région. Reste à connaître la capacité d'investissement de départements dans des situations financières particulièrement compliquées.

Les situations du Granville-Avranches, de l'enclavement des villes de l'Orne et, au niveau des routes nationales, de la desserte d'Evreux et de la RN 12, ont été évoquées.

Répartition des compétences entre Départements et Région

Savoir qui fait quoi, c'est l'enjeu de la loi Notre. Mais ce ne sera vraisemblablement pas pour cette année. Pendant « cette année de transition », « la Région va soumettre une procédure en commission permanente en février permettant aux départements de mettre en oeuvres leurs missions économiques », explique Hervé Morin.

À partir de 2017, les missions des différentes collectivités seront définivement clarifiées, le développement économique relevant alors exclusivement de la Région. L'agence de développement économique voulue par Hervé Morin proposera d'ailleurs d'accueillir les outils économiques départementaux existants, comme Seine-Maritime Expansion.