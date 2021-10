Levallois-Perret (AFP). XV de France: 8 novices pour préparer le Six nations

Le demi de mêlée Sébastien Bézy, le 2e ligne Paul Jedrasiak, le 3e ligne Yacouba Camara, le pilier Jefferson Poirot, le talonneur Camille Chat, le 3e ligne Kevin Gourdon et le centre Jonathan Danty, jamais sélectionnés, feront aussi partie du rassemblement des Bleus du 25 au 27 janvier, avant l'ouverture du Tournoi face à l'Italie le 6 février. L'ouvreur François Trinh-Duc, encore convalescent d'une blessure à un tibia, est provisoirement écarté et remplacé par le Toulousain Jean-Marc Doussain. Le groupe de 31 joueurs appelés mardi par le sélectionneur du XV de France Guy Novès pour préparer le Tournoi des six nations: Avants (16): Eddy Ben Arous (Racing 92), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègle), Uini Atonio (La Rochelle), Rabah Slimani (Stade Français), Guilhem Guirado (Toulon, cap.), Camille Chat (Racing 92), Yoann Maestri (Toulon), Alexandre Flanquart (Stade Français), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Paul Jedrasiak (Clermont), Yacouba Camara (Toulouse), Damien Chouly (Clermont), Wenceslas Lauret (Racing 92), Louis Picamoles (Toulouse), Antoine Burban (Stade Français), Kevin Gourdon (La Rochelle). Arrières (15): Sébastien Bézy (Toulouse), Morgan Parra (Clermont), Maxime Machenaud (Racing 92), Jules Plisson (Stade Français), Jean-Marc Doussain (Toulouse), Jonathan Danty (Stade Français), Alexandre Dumoulin (Racing 92), Wesley Fofana (Clermont), Gaël Fickou (Toulouse), Rémi Lamerat (Castres), Benjamin Fall (Montpellier), Virimi Vakatawa (FFR), Maxime Médard (Toulouse), Hugo Bonneval (Stade Français), Scott Spedding (Clermont)

