Paris (AFP). Deux Français tués dans l'attaque jihadiste au Burkina

Ces Français, un homme et une femme, ont été tués au café-restaurant Capuccino, un établissement prisé de la communauté expatriée, a-t-on indiqué au Quai d'Orsay. Le Premier ministre Manuel Valls a exprimé son soutien en tweetant: "Notre Nation est dans la peine. Soutien aux familles des victimes françaises de Ouagadougou". La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert dans la foulée une enquête pour assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, une procédure classique du fait de la présence de ressortissants français parmi les victimes. Dans un communiqué publié avant l'annonce des deux décès, le Quai d'Orsay évoquait une Française blessée et "27 morts et environ 150 blessés" dans l'attaque. Après l'assaut policier qui s'est achevé en fin de matinée au terme d'une douzaine d'heures, les autorités burkinabé ont elles avancé un bilan provisoire d'au moins 26 morts, de 18 nationalités différentes, sans plus de précisions. Selon une source diplomatique française, certains corps étant calcinés, le bilan pourrait évoluer au fil des opérations d'identification. Après le début de l'assaut policier, les environs de l'hôtel visé se sont transformés en champs de bataille, avec de nombreux véhicules et la façade de l'hôtel en flammes. Un responsable français s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a par ailleurs indiqué avoir été frappé par la similitude du modus operandi entre les attentats de Ouagadougou et ceux de Paris en novembre lorsque des jihadistes avaient notamment visé des terrasses de café et restaurants. L'attaque contre le restaurant Capuccino et l'hôtel Splendid a été revendiquée dans la nuit par le groupe jihadiste Al-Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi), qui l'a attribuée au groupe Al-Mourabitoune du chef jihadiste Mokhtar Belmokhtar, selon SITE, une organisation américaine qui surveille les sites internet islamistes.

