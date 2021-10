Victoires de la musique : Christine and the Queens, Johnny et Louane en tête des nominations

Liste des nommés pour les "Victoires de la musique" 2016 :

- Artiste masculin : Dominique A, Kendji Girac et Vianney;

- Artiste féminine : Yael Naim, Véronique Sanson et Zaz;

- Album de chansons : "Des ombres et des lumières" (Frero Delavega), "De l'amour" (Johnny Hallyday) et "Older" (Yael Naim);

- Album rock : "Lay low" (Lou Doillon), "Mandarine" (Les Innocents) et "Let It Glow" (Rover);

- Album de musiques urbaines : "D.U.C." (Booba), "Feu" (Nekfeu) et "NGRTD" (Youssoupha);

- Album de musiques électroniques ou dance : "Saint Germain" (Saint Germain), "The Wanderings of the Avener" (The Avener) et "Chemicals" (The Shoes);

- Album de musiques du monde : "Racines" (Tiken Jah Fakoly), "Musique de nuit" (Ballaké Sissoko et Vincent Segal) et "Homeland" (Hindi Zahra);

- Spectacle musical / tournée / concert : Les Chedid, Christine and the Queens et The Do;

- Vidéo-Clip : "Christine" (Christine and the Queens), "Quand c'est" (Stromae) et "Miracles" (The Do);

- Révélation 2016 : Jain, Louane, Jeanne Added, Hyphen Hyphen et Feu Chatterton;

- Révélation album : Jain, Louane et Jeanne Added;

- Révélation scène : Hyphen Hyphen, Faada Freddy et Feu Chatterton.



Une dernière catégorie est quant à elle soumise au vote des internautes :



- Chanson originale : "De l'amour" (Johnny Hallyday), "Avenir" (Louane), "Sapés comme jamais" (Maître Gims) et "On verra" (Nekfeu).

La cérémonie sera animée par Virginie Guilhaume et Bruno Guillon. Elle sera retransmise en direct sur France 2 le 12 février 2016. Un hommage sera rendu à Michel Delpech et une Victoire d'honneur sera remise à William Sheller.