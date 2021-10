Sécurité, migrants, économie... la nouvelle préfète de Normandie balaie les grands dossiers

La préfète de Normandie Nicole Klein a commencé sa mission séduction. En fonction depuis le 1er janvier en lieu et place de Pierre-Henry Maccioni, l'ancienne préfète de Picardie a d'emblée vanté les mérites de son nouveau lieu d'implantation : « Rouen est une très grande ville, avec une très grande force d'attraction. » Voilà pour l'impression générale. Nicole Klein est ensuite rentrée dans le vif du sujet.

Présence de l'Etat dans les départements

« La présence de l'Etat va être maintenue dans tous les départements. Chaque préfet de département conserve ses services. On ne va fermer aucune sous-préfecture. […] ». Nouveauté : la création d'une Maison de l'Etat à Dieppe, dans les locaux – qui vont être réaménagés – de la sous-préfecture. Cette Maison de l'Etat va accueillir les services de la protection judiciaire de la Jeunesse et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. La création d'autres Maisons de l'Etat dans les autres départements est du ressort des préfets de départements.

Etat d'urgence

Jusqu'au 26 février et la fin de l'état d'urgence, le Préfet bénéficie de pouvoirs renforcés qui lui permettent notamment d'ordonner des perquisitions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par exemple. « En Seine-Maritime, nous avons mené jusqu'ici 80 perquisitions et effectué cinq assignations à résidence. Il y en a eu plus au début que maintenant. Les résultats sont probants mais pas inquiétants : si nous avons mené ces perquisitions, c'est qu'il y avait des raisons de le faire. Le département est concerné par le sujet mais ce n'est pas le plus concerné. »

Arrivée de migrants

La préfète a annoncé qu'une vingtaine de migrants en provenance de Calais allait arriver de façon imminente dans le Calvados, évoquant des arrivées « en nombre très limité ». Nicole Klein a également fait le point sur Dieppe, touchée par le problème : « Toutes les liaisons transmanche posent problème. Comme il est aujourd'hui impossible d'aller en Angleterre à partir de Calais, ils passent par Dunkerque, Cherbourg, Ouistreham, Dieppe. Il y a aujourd'hui environ 80 migrants à Dieppe, cela n'a rien à voir avec Calais. Nous allons accroître la vigilance sur ces liaisons transmanche et renforcer la police aux frontières.»

Transports ferroviaires

« C'est un sujet majeur qui touche tous les citoyens. Je suis moi-même membre du Conseil de Surveillance dela SNCF. Il s'avère que les trains régionaux fonctionnent moyennement bien. La SNCF a conscience des problèmes de maintenance et du vieillissement du parc, je prendrai la parole au conseil. Il n'y a pas de solutions simples. »

Eolien en mer, Canal Seine-Nord, pôle métropolitain du Havre...

Nicole Klein s'est montrée assez favorable à la création d'un pôle métropolitain au Havre : « Un pôle métropolitain est plus souple qu'une Métropole. J'ai vu le maire du Havre Edouard Philippe, nous en avons discuté et nous regons comment c'est juridiquement faisable. Cela me semble être une assez bonne idée à faire avancer. »

Alors que les commissions d'enquête publique ont rendu un avis favorable sur les parcs d'éoliennes en mer de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer, Nicole Klein s'est montrée plus prudente sur le parc du Tréport : « Nous serons vigilants. »

Sur le Canal Seine-Nord, que la préfete a « défendu en tant que préfète de Picardie », il y aura une mission composée de deux parlementaires normands sur le sujet. « En Picardie, tous les élus, tous bords confondus, excepté quelques réticences des écologistes, y sont favorables. Ici, j'écoute les élus. Le projet semble être sur les rails, il s'agit maintenant de travailler en synergie et présenter un front uni entre Normandie et Picardie. »