Bon plan : la librairie reprend les manuels universitaires

Avec en clin d’oeil ses nains de vitrine et dans les rayonnages, l’enseigne est ultra spécialisée. “Nous sommes une antenne de la librairie Au brouillon de culture. Nous proposons ici exclusivement des livres universitaires, aucunement scolaires”, explique Valérie Barbe. Les deux libraires passent donc au crible les programmes de l’université de Caen Basse-Normandie et scrute les moindres évolutions des formations.

Depuis un an, ils se démarquent aussi d’une autre manière : en proposant des livres d’occasion. “Régulièrement, les étudiants demandaient si nous n’avions pas la même référence en occasion”. Ni une, ni deux, la Librairie a accepté de diversifier son offre pour s’adapter à ce nouveau mode de consommation.

L’occasion : 60% moins cher !

“Dans les rayons, vous trouvez un titre neuf et à côté, son petit cousin, d’occasion. A l’étudiant de faire son choix ensuite. En moyenne, un ouvrage d’occasion est vendu 60% moins cher”, souligne Valérie Barbe. Et si c’est un bon plan pour ceux qui achètent, c’en est également un pour ceux qui vendent : soit les livres sont achetés en espèce à 25% du prix public, soit ils sont achetés contre un avoir, utilisable à la Librairie de l’université ou Au brouillon de culture, à 33% du prix public. “De quoi réinvestir pour l’année suivante”. Quelques conditions toutefois pour la revente : les livres doivent être en bon état, non surlignés, non anotés, et assez récents. “Nous achetons en fonction de l’édition. Nous n’allons pas racheter un livre de droit, d’économie ou même d’anglais si l’édition est ancienne. Cela veut dire qu’elle est obselète”.

Pour avoir un maximum de chances de revendre ses ouvrages, autant donc s’en séparer immédiatement l’année universitaire écoulée.

Bonus audio : Valérie Barbe