Le dernier Boeing 747 d'Air France au dessus du Mont-Saint-Michel

La bosse de son fuselage est entrée dans la mémoire collective. A l'occasion des derniers vols du Boeing 747, Air France a proposé à ses clients d'embarquer pour un vol exceptionnel autour de la France.

Un vol historique

A 9h00, le jeudi 14 janvier le vol AF747 décollera de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour un voyage unique et inédit au dessus de la France. Collation business et champagne pour tout le monde dans les airs pour le survol des lieux emblématiques de notre patrimoine : le mont Blanc, la Méditerranée, Toulouse, Bordeaux, l’Atlantique, mais aussi... le Mont Saint-Michel en Normandie.

Des surprises sont programmées tout au long de ce voyage unique qui sera commenté par des journalistes et des experts de l'aéronautique et de la gastronomie.

Super Jumbo...

Plus de 45 ans après la première liaison entre Paris et New York, assurée le 3 juin 1970 par celui qui a été affectueusement appelé le « Jumbo Jet », Air France salue le départ de cet appareil à la silhouette reconnaissable entre toutes.