Les cadeaux de la semaine sur Tendance Ouest

Cette semaine sur Tendance Ouest, remportez des places pour le festival Papillons de nuit et les dernières pour Jazz sous les pommiers. Gagnez aussi un forfait de 10 séances pour un soin amincissant d'une heure quinze, aux algues du Mont St Michel et en plus 5 séance de sauna grâce à Styl Beauté à Periers.