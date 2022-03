Foot L1 : Les buts de Caen-PSG en live (0-3) !

En moins de cinq minutes de bestof, revivez le match de gala entre le SM Caen et le Paris St-Germain de ce samedi 19 décembre 2015. Une victoire parisienne avec deux buts exceptionnels de Di Maria et Ibra... Aux commentaires, Sylvain Letouzé et Maxence Gorregues.

Best of SM Caen PSG