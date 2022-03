100 millions d'exemplaires de "Thriller" de Michael Jackson vendus à travers le monde

D'après l'annonce faite le mercredi 16 décembre par la Recording Industry Association of America, "Thriller" s'est écoulé à plus de 100 millions d'albums sur la planète, établissant ainsi un record absolu. Il s'agit de l'album le plus vendu de tous les temps, devant "Back in Black" d'AC/DC et de "Dark Side of the Moon" des Pink Floyd, tous les deux écoulés à environ 50 millions de copies.

Le second album solo de Michael Jackson sorti en novembre 1982 était resté deux ans et demi au classement Billboard des meilleures ventes, et 37 semaines à la première place, un record encore inégalé aujourd'hui.