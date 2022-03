Dès 2016, l'accès aux musées de la Métropole Rouen Normandie sera gratuit

Le musée des Antiquités, le musée des Beaux-Arts, la Maison Pierre Corneille, le muséum d'Histoire naturelle, la Corderie Vallois, le Secq-des-Tournelles et le donjon Jeanne d'Arc... A compter du 1er janvier 2016, l'accès aux collections permanentes de ces six établissements (le donjon Jeanne d'Arc ayant une situation un peu différente) réunis sous la coupe métropolitaine et chapeautés par l'actuel directeur du musée des Beaux-Arts Sylvain Amic, sera gratuit. Les expositions temporaires, du type Normandie Impressionniste, resteront quant à elles payantes.

350 000 visiteurs par an

Pour Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, la mesure est symbolique : "C'est une première décision incarnant la réunion des musées autour de la Métropole. C'est un cas assez rare en France." Les recettes perdues annuellement avec cette mesure sont estimées à 200 000€ pour un budget global d'environ 10 millions d'euros. "Plus de 65% des visiteurs (ils sont 350 000 par an) vont déjà dans ces musées à titre gratuit, notamment avec les publics scolaires", justifie Frédéric Sanchez.