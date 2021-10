Fascinante Audi A6

L'A6, née Audi 100 en 1968, a hissé le constructeur allemand au firmament des marques les plus reconnues du monde.

La septième génération qui pénètre sur le marché perpétue l'acquis en se montrant riche de tout. A telle enseigne que la peau de l'auto – sa carrosserie – n'est pas l'aspect le plus intéressant de l'A6.



“Une certaine idée de l'excellence”

Son trait le plus marquant réside dans la rare harmonie qui règne entre les impératifs du confort et ceux de la technologie la plus poussée. Elle se fond dans le gabarit de l'ancienne, mais étire son empattement de 7 cm, non pour accroître une habitabilité de toute façon avantageuse , mais dans l'optique de favoriser l'équilibre des masses entre l'avant (55-%) et l'arrière (45%).

À bord, on retrouve avec plaisir la belle planche de bord de la récente et luxueuse A7 Sportback. Au-delà d'une omniprésente qualité de finition, les multiples équipements high tech proposés sont tout aussi impressionnants.

Les caractéristiques techniques purement mécaniques suivent le mouvement. En vrac, on note l'adoption d'un train avant à 5 bras pour un guidage affiné, d'une transmission intégrale Quattro encore optimisée et des motorisations en profonde évolution pour afficher des consommations et des émissions en baisse de 12 à 21 % sur l'ensemble des blocs proposés. Tout cela se retrouve une fois installé au volant. On s'en aperçoit particulièrement après avoir conduit l'une des meilleures versions de la gamme, l'A6 3.0 TDi 245 ch quattro à suspension pilotée. Elle conjugue avec un talent rare la sécurité comportementale au vrai brio et le confort d'amortissement au grand plaisir de conduire Le tout sans brûler inconsidérément le gazole.

Prix : 28 versions de 39 900 euros (2.0 TDi 177 ch bv6 Ambiente) à 62 700 euros (3.0 TFSi S-Tronic Quattro Avus).





REPERES



Des équipements à la pointe : Parmi les dispositions les plus bluffantes de ce maelström technologique, on citera le puissant ordinateur de bord MMI à commande intuitive par bouton rotatif, les phares intégralement à iode avec éclairage modulable, la visée tête-haute, l'assistant de vision nocturne ou la navigation par Google Maps.



Une sécurité passive affirmée : De série, l'A6 dispose du système Audi Pre Sense qui renforce la batterie des mesures sécuritaires en mettant instantanément l'auto dans sa meilleure configuration juste avant d'affronter une collision imminente, en fermant les vitres et en resserrant les ceintures.



Des moteurs propres : Afin d'appuyer au mieux les efforts pour réduire l'appétit des mécaniques, le système Stat-Stop d'arrêt-redémarrage du moteur est généralisé sur l'ensemble des versions.



Verdict : 16/20

Sécurité ****

Finition ****

Confort ****

Economie d'usage ***

Séduction/Prix ***





