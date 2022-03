Au sein de son couple, l'homme voulait tout contrôler

Durant cinq ans de vie commune, les reproches et les violences s'accentuent.



Il arrivait à l'homme d'appeler plus de 90 fois sa compagne sur son lieu de travail, pour l'insulter « Sale pute, remonte ton pantalon... » Ce soir de mars, il lui porte des coups de poings sur la nuque, lui crache dessus et la frappe encore. Il lui confisque son portable et l'enferme avec lui dans l'appartement. Il comparaissait le 9 décembre devant le Tribunal de grande instance de Caen, pour violence sur une personne étant ou ayant été concubin. « Elle a dramatisé, dit-il, je lui ai mis un coup sur le bras pour qu'elle m'écoute, pour m'exprimer. Elle était hystérique. »



"Ce sont juste des taloches, je ne suis pas violent"

Elle porte pourtant divers hématomes sur le corps. « Ce ne sont pas des coups de poing, juste des taloches, je ne suis pas violent »

« Pourquoi l'enfermer demande la procureur, elle ne vous appartient pas... et pourquoi tant d'appels ? »

« J'avais peur qu'elle soit morte »

La jeune femme, ayant rompu depuis, très anxieuse, fragilisée psychologiquement a voulu retirer sa plainte. Le casier judiciaire du prévenu comporte 10 condamnations (vols, délits de fuite, recels, usage de stupéfiants, violence aggravée) « A l'époque je buvais et je fumais du cannabis, mais plus maintenant. »

Le prévenu a été condamné à 90 jours d'amende à 5 euros par jour.