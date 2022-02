Au niveau national, le secteur de l'automobile emploie quelques 400.000 salariés, dans 90 métiers. De Renault Sandouville à l'usine PSA de Cormelles le Royal, de Renault Trucks Blainville à Faurecia à Flers, ce secteur emploie de très nombreux salariés dans nos usines. Mais le nombre d'emplois dans les concessions et les garages est à la baisse...

Ce secteur de l'automobile est très tributaire de nombreux facteurs: pouvoir d'achat des ménages, réglementation écologique, alourdissment des contrôles techniques, ... Une certitude: ce sont les jeunes les plus formés qui trouveront le plus rapidement un emploi. 7 mois après leur sortie de formation 40% des lycéens dans le secteur automobile et 60% des apprentis ont trouvé un emploi. Le chiffre atteint 71% pour ceux qui ont suivi des formations complémentaires. Plus de la moitié des apprentis sont embauchés dans l'entreprise où ils ont suivi leur formation.

Franck Allain, délégué régional de "l'Association Nationale pour la formation automobile":

Les professionnels de la formation aux Métiers de l'automobile des Basse et Haute Normandie, et de la région Centre, réunis à Alençon Impossible de lire le son.

A noter:

Les sélections régionales pour le championnat national des métiers aura lieu fin mars 2016 à l'occasion de la semaine nationale de l'automobile. Pour les carossiers à Tourlaville, pour les peintres à Granville, pour les métiers de l'auto et la moto, sur l'agglo de Caen.