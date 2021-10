Mondeville : “Tu as planté ma copine” !

Mais, elle croise le père de sa fille dans une BMW avec une passagère à ses côtés. Son sang ne fait qu’un tour, elle s’imagine instantanément qu’il la trompe. Elle entreprend alors de rattraper l’infidèle supposé. Elle engage une course poursuite au cours de laquelle elle emboutit la BMW. Le conducteur finit par perdre le contrôle de sa voiture et atterrit, après dérapage, dans le grillage du Quick Hotel. Y le rejoint sur le bas côté de la route. L’ex-conjoint, 26 ans, vocifère, ivre de rage contre l’attitude de sa compagne et l’importance des dégâts sur la carrosserie de la voiture. Il la gifle. Selon ses dires, il a tout cessé dès qu’il s’est aperçu de la présence de sa petite fille. Pas Y. Furieuse, elle s’est armée d’un couteau avec lequel elle lui a entaillé le bras. Quant à la passagère, qui est sortie de la voiture, bien mal lui en a pris : elle a reçu deux coups de couteau, l’un au thorax et l’autre au visage, près de l’½il. A surgi alors de la BMW le compagnon de la passagère pour hurler aux oreilles de Y : “Tu as planté ma copine !”

10 500 ¤ d’indemnité

Au tribunal correctionnel, le 7 avril, les deux violents sont séparés. La passagère réclame des indemnités : elle n’a pas pu travailler durant trois semaines et garde des séquelles de son agression.

Jeudi 28 avril, après délibéré, le tribunal correctionnel de Caen a condamné Y.J à trois ans de prison dont deux avec sursis. Elle devra aussi payer 10 500 ¤ d’indemnité à sa victime, tous préjudices confondus. L’homme a écopé de 450 ¤ pour la gifle. La prévenue a immédiatement fait appel. Le 2 mai, la victime a procédé de même. Et le Parquet a lui aussi fait un appel incident.