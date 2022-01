COP 21 : à Rouen aussi on s'y met

Dans le monde entier, 600 projets en rapport avec le climat ont été labellisés COP 21. L'exposition The place to C, portée par la Ville de Malaunay, est le seul à avoir obtenu le précieux sésame sur le territoire métropolitain. Au programme, un événement ludique organisé dans le centre culturel Boris Vian où les scolaires, mais aussi les familles, peuvent découvrir ce qu'est la COP 21 : "Il s'agit d'expliquer ce rassemblement clairement tout en s'amusant", résume le maire Guillaume Coutey. Mais cette exposition est aussi là pour rappeler que Malaunay, désignée "Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte" par le ministère de l'Écologie, veut agir localement : "Nous voulons montrer qu'une petite collectivité peut apporter sa pierre à l'édifice. Si nous y arrivons ici, il n'y a pas de raison que les autres collectivités n'y parviennent pas." Entre les panneaux photovoltaïques qui vont bientôt recouvrir trois bâtiments et le projet de chaufferie bois, Malaunay montre la voie à l'approche de la COP 21.

"Faire participer les citoyens"

Si l'avenir de la planète se décide dans les conseils municipaux, il se joue aussi sur le terrain citoyen. L'association Les Amis de l'Huma 76-27 organise depuis le 8 novembre une série de conférences sur l'enjeu climatique (programme sur www.amis-humanite.com). Des spécialistes comme François Letourneux, ancien président du comité français de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, y participent. "L'idée est de faire participer les citoyens à cette conférence", avance Jean-Yves Flaux, son président.

Au-delà des échanges, certains privilégient l'action. C'est le cas de la Coalition Climat 21, un regroupement de plus de 130 organisations de la société civile. Ce regroupement souhaitait organiser samedi 28 novembre à Rouen une marche pour la justice climatique. Celle-ci a finalement été annulée par la Préfecture, état d'urgence oblige. Mais l'objectif est clair, comme en témoigne Louise Peltier, membre de la coalition : "Il s'agit de faire le lien entre les problèmes sociaux et environnementaux, qui sont les deux côtés de la même pièce."

Conversion trop lente ?

Pour tous ces acteurs, la COP 21 est avant tout une caisse de résonance inespérée pour sensibiliser au niveau local. Car la situation, à les entendre, est loin d'être optimale en Seine-Maritime. La Haute-Normandie est "la première région émettrice de gaz par effet de serre par habitant," déplore Marie Atinault, administratrice de Haute-Normandie Nature Environnement.

Si les projets en cours sont salués, en particulier les deux parcs éoliens offshore et la ligne T4, tous regrettent une conversion écologique qui manque de rythme : "Les choses se mettent en place trop lentement."

La COP 21 pourrait donc accélérer la prise de conscience. Roland Charlionet, des Amis de l'Huma, veut y croire : "Nous n'avons jamais parlé autant du climat. Mais il faut continuer à faire pression."