Bamako (AFP). Attaque au Radisson de Bamako : 18 corps retrouvés, plus d'otages retenus (sources de sécurité)

Les corps de 18 personnes ont été retrouvés dans l'hôtel Radisson de Bamako, théâtre vendredi d'une attaque, a indiqué à l'AFP une source de sécurité étrangère, tandis que le ministre malien de la Sécurité intérieure affirmait que les assaillants ne détenaient plus d'otage. "Dix-huit corps ont été retrouvés", a affirmé à l'AFP cette source de sécurité étrangère sous le couvert de l'anonymat, tandis qu'une source militaire malienne affirmait que "deux terroristes ont été tués". Les auteurs de l'attaque "n'ont plus actuellement d'otage entre leurs mains et les forces sont en train de les traquer", a assuré de son côté le ministre de la Sécurité intérieure, le colonel Salif Traoré, lors d'une conférence de presse après plusieurs heures d'assaut à l'intérieur de l'hôtel. A 16H15 (locale et GMT), les journalistes présents à proximité de l'hôtel n'entendaient plus de détonations depuis déjà quelques minutes. Les forces spéciales françaises venues de Ouagadougou, au Burkina Faso voisin, se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel et "participaient aux opérations aux côtés des Maliens", a souligné la source de sécurité étrangère. Sur son compte Twitter, le président malien Ibrahim Boubacar Keita a de son côté très vie "salu(é) le professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali et remerci(é) les pays amis pour leur assistance" A Bruxelles, le parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles a indiqué qu'un de ses employés, un haut fonctionnaire, a été tué dans l'attaque. Auparavant, le ministère belge des Affaires étrangères avait fait état de quatre Belges enregistré dans l'établissement. Selon un décompte publié par le ministère malien de la Sécurité intérieure sur son compte Twitter vendredi après-midi, au total 78 personnes qui étaient retenues dans l'hôtel en ont été libérées. Parmi elles, figurent 45 Maliens, 15 Français, deux Ivoiriens, quatre Turcs, quatre Algériens et quatre Chinois. Y figurent aussi deux Espagnols, un Russe, un Allemand, un Sénégalais et un Canadien, selon le même décompte. D'après le groupe propriétaire de l'hôtel, environ 170 personnes étaient dans l'établissement avant l'attaque.

