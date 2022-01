Paris (AFP). Passeport du Stade de France: l'identidé peut-être celle d'un soldat syrien tué

L'identité figurant sur un passeport syrien retrouvé près d'un kamikaze du Stade de France pourrait correspondre à celle d'un soldat de Bachar al-Assad tué il y a plusieurs mois, a appris mardi l'AFP de source proche de l'enquête. Ce passeport est au nom d'Ahmad al Mohammad, né le 10 septembre 1990 à Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Tous les éléments correspondraient à un soldat des troupes loyales à Bachar el-Assad. Restent deux hypothèses, selon cette source qui n'en tire aucune conclusion: ce passeport a été récupéré ou il s'agit d'un document fabriqué à partir d'une véritable identité. Il a été présenté par un migrant enregistré sur l'île grecque de Leros, en face des côtes turques, le 3 octobre dernier. Son détenteur, dont l'identité réelle reste donc à vérifier, a quitté la Grèce à une date inconnue et a été repéré pour la dernière fois en Croatie quelques jours plus tard. Cet homme est un des trois kamikazes qui ont déclenché leur ceinture explosive au Stade de France vendredi soir. A propos de ce passeport, Berlin a mis en garde contre de possibles "fausses pistes" laissées par l'Etat islamique "pour politiser et radicaliser la question des réfugiés en Europe".

