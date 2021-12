Paris (AFP). Valls: France et Europe doivent se préparer à de nouvelles répliques

Le Premier ministre Manuel Valls a prévenu lundi sur RTL que de nouvelles attaques de l'organisation Etat islamique se "préparent" contre la France et l'Europe, après les attentats qui ont ensanglanté Paris vendredi. La France va "vivre longtemps" avec la menace du terrorisme et doit se préparer à la possibilité de "nouvelles répliques" dans "les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent", a déclaré le Premier ministre sur RTL. "Nous savons qu'il y a des opérations qui se préparaient et qui se préparent encore, pas seulement contre la France, mais contre d'autres pays européens. Le communiqué de revendication de l'Etat islamique de samedi indique très clairement quelles sont les cibles possibles", a ajouté le Premier ministre. "Cet attentat a été organisé, pensé, planifié depuis la Syrie", a affirmé le Premier ministre, qui a martelé que le gouvernement n'écartait "aucune solution" dans cette "guerre" contre le terrorisme. "Plus de 150 perquisitions administratives ont été menées" en France dans les milieux islamistes dans le cadre de l'état d'urgence décrété après les attentats, a-t-il précisé. Des perquisitions ont notamment eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Toulouse, Grenoble et Lyon. A Lyon, cinq personnes ont été interpellées et "un arsenal de guerre" dont un lance-roquettes a été découvert, selon une source proche du dossier. "Il faut fermer les mosquées et les associations qui s'en prennent aux valeurs de la République", a ajouté le Premier ministre. Une disposition pour la "dissolution" des mosquées radicales sera étudiée prochainement en Conseil des ministres, avait annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Manuel Valls a souligné que la France était "souvent à l'avant-garde pour agir contre le terrorisme", comme au Mali. "C'est aujourd'hui toute la communauté internationale qui doit se mobiliser" contre une "guerre qui va être longue et difficile", a-t-il déclaré. "Plus que jamais, l'union sacrée" est "indispensable", a-t-il dit. Il a également appelé "chacun à la maîtrise, à la prudence et à la vigilance". "Oui, le comportement de chacun va se modifier par rapport à cette menace terroriste", a-t-il poursuivi. Il "n'y a pas de risque zéro" et la police et la gendarmerie sont "particulièrement vigilantes partout en France", a souligné le Premier ministre, pressé de questions d'auditeurs concernant la sécurité. "Pour ce qui concerne le territoire national, tout doit être fait pour protéger les Français. Je comprends leurs peurs et leurs angoisses et leurs questions. Il n'y a pas de risque zéro mais tout doit être fait et toutes les questions qui sont posées aujourd'hui par les Français devront être traitées", a dit le Premier ministre qui était interrogé par une auditrice sur la protection des établissements scolaires. Il a annoncé que la COP21 serait "réduite à la négociation" et que les "concerts et manifestations festives" annexes "seraient sans aucun doute annulés". "Paris sera la capitale du monde" à l'occasion de la COP21, a-t-il déclaré, en confirmant la tenue de cette conférence internationale sur le climat (30 novembre-11 décembre) qu'"aucun chef d'Etat, aucun chef de gouvernement de la planète n'a demandé de reporter". Daech, acronyme arabe du groupe Etat islamique, "ne peut pas gagner cette guerre contre nous, mais cette organisation terroriste cherche à nous affaiblir, à nous diviser, à faire en sorte que les Français se retournent les uns contre les autres", a ajouté le Premier ministre. "Les terroristes, une nouvelle fois, ont voulu s'attaquer à la France, au peuple français, à la jeunesse. Beaucoup de jeunes sont morts, parlent. C'est justement au fond une génération Bataclan", a-t-il déclaré, en reprenant le titre de Une du journal Libération.

