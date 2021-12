Exposition : Normandie et France, des paquebots de légende à redécouvrir à Rouen

Quand, au début de l'année 2015, Eric Giuly, président de French Lines, se demande comment fêter le 20e anniversaire de l'association (fondée le 30 octobre 1995), il lui vient une idée : « J'ai imaginé une exposition sur le Normandie à l'Hôtel de la Région. C'est un clin d'oeil pour symboliser la Normandie unifiée. » Le responsable associatif se décide alors à solliciter également le Département pour organiser deux expositions croisées, l'une à la Région, sur le Normandie, l'autre au Département, sur le France.

L'art français à bord

Ces paquebots mythiques, French Lines les fait revivre le temps de ces expositions en mettant en avant ses collections : « Au Département, les collections mettent en avant l'art de la table, les loisirs à bord du paquebot France. L'exposition sur le Normandie, à la Région, est davantage consacrée à l'art de la table », poursuit Eric Giuily. Des rappels historiques sur la construction de ces paquebots (le Normandie en 1930, le France en 1956) sont également au programme, tout comme la fin tragique du premier cité.

Une certaine image de la France

En plus de leurs performances exceptionnelles – le Normandie a battu le record de la traversée transatlantique dès son premier voyage, en ralliant New York en 5 jours – ces navires ont avant tout été un facteur de rayonnement pour la Normandie: « Ces paquebots ont été des ambassadeurs des technologies françaises. Ils ont contribué au rayonnement de la France et de la Normandie puisqu'ils ont permis d'associer cette région historique à une certaine représentation de la France (luxe, gastronomie, savoir-vivre). »

Le rayonnement international de la Normandie

De fait, la Normandie a eu une certaine influence sur les Etats-Unis. Le meilleur exemple est culturel : « Beaucoup de passagers américains prenant place dans le Normandie ont acheté des peintures impressionnistes. La Normandie faisait partie de leur tour européen. »

Aujourd'hui, après une période plus creuse pour le port havrais, Eric Giuily croit à un retour au premier plan :« Il est clair que depuis quelques années, le prestige international du Havre est de retour. »

Pratique. Jusqu'au 16 janvier 2016. Entrée libre du lundi au dimanche de 9h à 18h à la Région (rue Robert Schuman à Rouen), du lundi au vendredi de 9h à 18h au Département (quai Clémenceau à Rouen).