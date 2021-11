Théâtre : Actea, compagnie caennaise recrute douze comédiens-stagiaires

Savoir analyser un texte, maîtriser sa voix, son corps, comprendre les enjeux de la forme au théâtre, appréhender les différents courants dramaturgiques, aller à la rencontre du public mais aussi du métier dans toute sa complexité. C'est ce que propose depuis quinze ans la compagnie de théâtre caennaise Actea. Douze stagiaires, bientôt recrutés, se verront ainsi dispenser une formation professionnelle de comédien. « Il faut qu'ils aient envie d'être acteur », rappelle Olivier Lopez, metteur en scène. Écoutez-le :

Olivier Lopez Impossible de lire le son.

Les candidats à la formation doivent avoir entre 18 et 25 ans. Ils auront à présenter, devant un jury composé de professionnels, une scène classique et une scène contemporaine (après 1945). La formation est fondée sur l’alternance entre formation à l'art de l'acteur (stages pédagogiques) et acteur en création (ateliers de recherche et de création). Gratuite, elle est même rémunérée à partir de la seconde année par le Conseil Régional de Basse-Normandie, partenaire d'Actea.

Aujourd'hui, quinze ans après le lancement de cette formation, 85% des élèves diplômés sont acteurs. « Ils vivent de leur métier », assure Olivier Lopez. Et le metteur en scène de poursuivre : « Nous donnons de la maturité artistique à de jeunes comédiens et nous les accompagnons dans leur processus de créateur. Mais la façon dont la profession va s'emparer de leur talent, ça, nous ne le maîtrisons pas. »

Pratique. Pour participer, télécharger le dossier de candidature ici. Limite de dépôt : mardi 10 novembre. Le premier tour des auditions aura lieu du 18 au 20 novembre et le stage de second tour du 23 au 27 novembre. > www.acteaciedanslacite.fr