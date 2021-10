Orange lance le paiement sans contact par smartphone en Haute-Normandie !

Depuis un an, l'application Orange Cash est testée à Lille, Nice, Strasbourg, Rennes et surtout Caen. Elle est aujourd'hui généralisée dans la France entière. Le principe : "Le client crédite un compte, avec un plafond de 2500€. Il peut payer ses achats via son smartphone sur lequel il aura téléchargé l'application", explique Pascale Homs, déléguée régionale d'Orange en Haute-Normandie.

Qui peut utiliser Orange Cash et comment ?

Pour utiliser Orange Cash, il faut être majeur, client d'Orange et avoir un mobile compatible avec la carte Sim sans contact, cette carte pouvant être délivrée gratuitement par Orange. Il faut également que le commerçant dispose d'un terminal acceptant les paiements sans contact (sur le site web d'Orange Cash, un service de géolocalisation permet de repérer ces commerces). Enfin, seuls les achats de 300€ ou plus ne peuvent être réglés via ce moyen élaboré par le laboratoire d'Orange en partenariat avec Visa.

Un code d'accès pour garantir la sécurité

La question de la sécurité de l'utilisation de ce porte-monnaie électronique se pose. Pascale Homs se veut là aussi rassurante : "A chaque achat deplus de 20€, un code d'accès, que l'on définit soi-même, est demandé. Il peut être désactivé. Et quand cinq achats consécutifs sont observés, il est demandé de façon obligatoire." Ainsi, si le smartphone est dérobé, le voleur sera confronté à ce code d'accès.

23 600 détenteurs de l'application

L'usage du smartphone pour régler ses achats (Orange Cash permet également de payer à distance, depuis chez soi) est un filon commercial en devenir : "Aujourd'hui, il y a 71 millions de smartphones en France. Et la fonction téléphone n'arrive qu'en septième position sur dix des usages mentionnés par les clients." Manière de dire que le smartphone est devenu l'outil numéro 1 des Français.

Testée dans cinq villes pilotes, l'application semble avoir fait ses preuves : "23 600 clients d'Orange l'ont téléchargée", se réjouit Pascale Homs. Qui mise sur une réussite encore plus grande en Seine-Maritime : "En août 2015, la Seine-Maritime a été le département où il y a eu le plus de paiements sans contact. Il y en a eu 400 000 !" Du sans contact avec sa carte bleue au sans contact avec son smartphone, il n'y a qu'un pas que Pascale Homs imagine vite franchi.