Nyon (Suisse) (AFP). Fifa: l'UEFA soutient Platini et souhaite une issue d'ici mi-novembre

Les 54 fédérations membres de l'UEFA maintiennent leur soutien "à l'unanimité" à Michel Platini, leur président suspendu 90 jours, et souhaitent une issue sur son cas d'ici mi-novembre, a indiqué jeudi le secrétaire général de l'instance européenne Gianni Infantino. "Ce sur quoi tout le monde s'est rejoint, c'est que tout le monde soutient M. Platini en tant que personne et pour tout ce qu'il fait comme président de l'UEFA", "à l'unanimité", a déclaré le N.2 de l'UEFA à l'issue d'un comité exécutif de l'UEFA, soit le gouvernement du football européen, et d'une réunion de ses 54 fédérations membres à Nyon (Suisse). "Nous soutenons le droit de Michel Platini à avoir un procès juste pour avoir une opportunité de se dédouaner", a poursuivi M. Infantino, lisant un communiqué devant la presse appelant "tous les organes impliqués, la commission d'éthique de la Fifa, la chambre des recours de la Fifa et in fine le Tribunal arbitral du sport (TAS) à travailler très rapidement pour s'assurer qu'il y ait une décision finale au plus tard mi-novembre". Par ailleurs, le N.2 de l'UEFA a souligné que l'élection à la présidence de la Fifa "doit se tenir le 26 février et ne doit pas être reportée". M. Platini a été suspendu pour 90 jours à titre conservatoire par la commission d'éthique de la Fifa à la suite d'un paiement suspect au regard de la justice suisse de 1,8 M EUR reçu de la part de Joseph Blatter, président démissionnaire de la Fifa, également suspendu 90 jours par la commission d'éthique de la Fifa. Tous deux ont fait appel devant la chambre de recours de la Fifa. Si leur appel est rejeté, tous deux ont la possibilité de se tourner ensuite vers le TAS à Lausanne (Suisse).

