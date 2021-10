Granville : Marche des Roses

L'association "Roses en Baie" a pour but de lutter contre le cancer du sein par le biais d'activités sportives, culturelles et de bien-être afin de venir en aide aux personnes touchées par le cancer.



Ce dimanche, participez à "La Marche des Roses" à Granville. 5 km de marche ou de course au départ du Roc. Inscrivez-vous, dés maintenant, sur Facebook "Roses en Baie" ou "La Marche des Roses" et dimanche toute la matinée sur le site du Roc à Granville.



L'inscription est de 14€.



Ecoutez, Véronique Guéry, vice-présidente de l'association "Roses en Baie".

Marche des Roses Impossible de lire le son.