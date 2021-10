Basket : le Caen BC débloque son compteur

Le Caen Basket Calvados a du caractère ! Dans la foulée de ses deux défaites initiales en Nationale 1, il a décroché son premier succès de la saison avec autorité, vendredi 9 octobre devant Berck (80-65).

"C'est un soulagement surtout parce qu'on n'était pas habitué à perdre deux fois de suite. On a été capable de redresser la tête après deux défaites en déplacement, et surtout une deuxième défaite qui a fait un peu mal. On a fait un gros boulot défensif. On doit encore corriger deux ou trois choses sur le rebond mais dans l'ensemble, c'était un match comme je les aime."

Un match que le CBC a parfaitement abordé en prenant dix points d'avance dès le premier quart-temps. L'ABBR, promu lui aussi, battu en finale du championnat de France de Nationale 2 par Caen en mai dernier, n'a jamais réussi à recoller totalement. Mais dans ce match élastique, où chaque équipe a eu ses temps forts, plus d'une fois les visiteurs sont parvenus à relancer le suspense.

A l'orée du dernier quart-temps, un seul point séparait les deux formations. Le moment choisi par les locaux pour passer la vitesse supérieure et ne plus rien manquer. En moins de cinq minutes, ils s'assuraient la victoire au travers d'un 12-3 déterminant.

Les coéquipiers de Camille Eleka, revenu en pleine forme avec 19 points, devront maintenant rester dans cette lignée vendredi 16 octobre à Angers, quinzième de Nationale 1 à égalité de points avec eux.