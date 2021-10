Hockey: après Rouen-Gap, le match vu des tribunes

"Rouen n'était pas au meilleur de sa forme" Chantal

Cette supportrice qui n'a pas raté un match depuis la première fois où elle est venue en 92 aurait très bien pu ne jamais assister à un match de hockey de sa vie.

"On m'a proposé de venir , mais ça ne m'interessait pas car je trouvais qu'il y avait trop de monde et trop de bruit et à force d'insister, j'ai fini par céder et depuis je suis assise à la même place à tous les matchs."

Qu'avez vous pensé de la rencontre de ce soir ?

"C'est la première défaite et il y en aura sûrement d'autres mais ce soir, Rouen n'était pas au meilleur de son jeu. J'ai trouvé que certains joueurs n'étaient pas là. Par contre, quand on voit Pat Coulombe avec le temps de jeu qu'il a ou encore Dan Koudys, ce sont des petits gabarits, mais ils n'arrêtent jamais, ils sont tout le temps sur les palets. Eux ont vraiment été là ce soir. Le gardien Dany Sabourin a également sauvé beaucoup de choses mais je pense que tout le monde n'était pas totalement présent sur la glace ce soir.

Gap a fait un bon match même si ce n'est pas un jeu que j'aime forcément car ils ont un jeu très accrocheur mais ils n'ont pas lâché le morceau. Il faut un gagnant. Gap a été plus réaliste, les passes rouennaises n'arrivaient pas ou elles auraient dû arriver. Par rapport a ce qu'on a pu voir depuis le début de saison, Rouen n'était pas au meilleur de sa forme.