Entre ballade affectueuse et complainte énergique, découvrez le troisième single de Puggy "How I needed You" .

Réédition de l’album Something You Might Like toujours disponible avec 3 inédits dont la reprise de Father & Son de Cat Stevens pour la B.O.F de Largo Winch II.

En tournée dans toute la France à partir de mars.

C'est très bon, avec un crescendo magnifique et c'est une nouveauté Tendance Ouest.