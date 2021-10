Philippe Eudeline, président de Normandie AéroEspace : "La région est accueillante et innovante"

Directeur de Thalès à Ymare, il est aussi président de Normandie AéroEspace, un regroupement comptant 106 acteurs normands de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité : grands groupes industriels, laboratoires de recherche, base militaire ou encore PME-PMI.

Une Normandie plus visible

Né à Honfleur, le responsable quitte la Normandie pour rejoindre Thalès à Paris. En 1988, il entend parler de la création d'un site Thalès à Ymare. Il profite de l'occasion : "Je pensais y rester cinq à dix ans au maximum… J'y suis toujours et je n'ai aucune envie d'en repartir." Accueillante, on vous disait… Innovante aussi : "Nous devons mettre en avant ces entrepreneurs qui osent. Et il y en a beaucoup !" Pour cela, Philippe Eudeline compte sur la réunification : "Elle doit permettre un gain d'image. La Haute et la Basse-Normandie, c'était peu lisible à l'international. C'est pour cela que l'on a transformé Haute-Normandie AéroEspace en Normandie AéroEspace en 2008."

Cette marque normande commencerait à peser au niveau mondial : "Nous l'avons mesuré au salon du Bourget : nous avons reçu des délégations américaines, japonaises ou taïwanaises." Ces derniers placent désormais la Normandie sur une carte du monde. La région saura les accueillir.