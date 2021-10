Bonne table : on a testé le QG des Avenjoueurs

Ici, c'est le repaire des amateurs de jeux en tout genre. Nous avons testé les lieux, alors même qu'ils étaient ouverts depuis seulement trois jours.

Des croques et des tartines

Pour l'instant pas de carte, c'est le patron qui énumère les plats. Au choix ce vendredi midi, croques et tartines. Nous choisissons des croque-messieurs classiques, accompagnés de salade. Les plats sont servis rapidement. Le patron nous garantit qu'il s'agit de sa recette. En dessert, nous optons pour des fondants au chocolat pour l'un, au caramel pour l'autre et pour une tarte tatin. Les desserts sont servis avec une boule de glace à la vanille. Ce n'est pas maison, mais c'est bon ! Pour un menu avec un croque, une boisson et un dessert, comptez 13,50€. C'est 12€ pour un plat et un dessert. Si le temps vous le permet, nous vous conseillons de tester les jeux. Les gérants sont disponibles pour vous conseiller dans vos choix. Le QG des Avenjoueurs devrait séduire les plus passionnés d'entre vous et permettre à ceux qui regrettent le Strata J'Aime de se trouver un nouveau QG. Pierre-Jean et Mimi, les patrons, vous attendent.

Pratique. Le QG des Avenjoueurs, rue des Fossés Louis VIII à Rouen. Tél. 06 95 22 12 28